Obra inacabada do Aquário do Pantanal gastou mais que o dobro do maior da América do Sul

Deurico/Capital News Aquário do Pantanal

Um laudo técnico aponta que o custo da construção do Aquário Pantanal é 147% maior do que os valores gastos para erguar o AquaRio, considerado o maior aquário marinho da América do Sul. O documento de 85 páginas e 10 anexos, assinado pela empresa Vinícius Coutinho Consultoria e Perícia, foi anexado ao processo que corre na justiça. A obra é alvo de ação de improbidade administrativa e dano aos cofres públicos. Há a suspeita de desvio de R$ 10,7 milhões.

O processo tramita na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. De acordo com o laudo, o valor por metro quadrado do AquaRio foi de R$ 3.846,15. A obra foi inaugurada em 2016. Já o Aquário do Pantanal está com valor de R$ 9.523,81 por metro quadrado. O AquaRio possui 26 mil metros quadrados, enquanto que o projeto do Aquário do Pantanal conta com 21 mil metros quadrados.

Reprodução Comparativo extraído do laudo pericial do Aquário do Pantanal

Os peritos verificaram ainda que itens básicos, como cenografia e iluminação, não foram considerados no projeto inicial. Por conta disso, foram feitos novos projetos para readequar as necessidades dos tanques.

A construção do Centro de Pesquisas e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira – Aquário do Pantanal – teve início em 14 de abril de 2011, quando André Puccinelli (MDB) era governador do Estado. O projeto original previa a conclusão do empreendimento por R$ 84 milhões. Mas a obra foi alvo da Operação Lama Asfáltica, que apurava desvio de dinheiro, e foi paralisada pela Justiça. Estima-se que até hoje a obra do inacabado Aquário tenha consumido R$ 200 milhões em dinheiro público.

Após a conclusão da perícia, a justiça quer que as partes se manifestem sobre o laudo. O Ministério Público Estadual pede o pagamento de R$ 140,2 milhões, que inclui o ressarcimento do suposto valor desviado de R$ 10,7 milhões e mais o pagamento de multa de indenização por danos morais.