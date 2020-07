Obra do anel viário em Porto Murtinho terá conclusão antecipada

ms.gov.br Anel viário em Porto Murtinho terá conclusão antecipada

Com 50% dos serviços preliminares concluídos, segue em ritmo acelerado a obra de implantação do contorno rodoviário de Porto Murtinho, município situado no extremo sudoeste do Estado. O investimento do Governo do Estado atenderá aos portos em construção no Rio Paraguai e futuras instalações alfandegárias. A obra de R$ 25,2 milhões vai tirar o tráfego pesado de veículos da área central.

O anel viário terá 7,19 km de extensão, do entroncamento com a BR-267, na entrada da cidade, à área portuária, contornando lateralmente ao dique de contenção de cheias construído na década de 1980. As faixas de rolamento terão 3,5 metros de largura e os acostamentos de 2,5 metros, com uma rotatória próxima a bomba que drena as águas da área interna ao dique. A estrutura também terá ligação asfáltica com o centro da cidade.

Em execução pela empresa Bandeirantes, o anel viário deverá ser concluído antecipadamente, informou o engenheiro responsável pela obra, Sidney José Carvalho.

“Estamos trabalhando em várias frentes, com 140 operários, e a meta é concluir em outubro deste ano, embora o prazo contratado seja para dezembro”, garantiu. Algumas dificuldades de solo (argiloso) e de ordem jurídica (ocupação irregular da área) já foram superadas, segundo o engenheiro.