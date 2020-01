O Projeto Férias no Parque está chegando ao fim

Divulgação/ PMCG Brinquedos infláveis, pula-pula, futebol e voleibol são algumas das atrações

Com diversos brinquedos e atividades, chega o último dia do Projeto Férias no Parque, que está no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha na região da Vila Nasser, nesta terça-feira (14). As atividades são tanto para crianças quanto para adultos.

Campo-grandenses podem aproveitar dos brinquedos infláveis, pula-pula, futebol, frescobol, slackline, voleibol, basquetebol, jogos de tabuleiros, x-box, lutas e outras atividades que iniciam às 8h e seguem até 10h no período matutino e das 14h às 20h no vespertino.

A ação, que foi promovida pela Prefeitura de Campo Grande. A primeira semana foi no Parque Jaques da Luz, seguida pelos bairros Aero Rancho e Parque Tarsila Amaral, na região do Nova Lima. O projeto acontece na Vila Nasser entre os dias 13 a 15 de janeiro, no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha.