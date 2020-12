O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul completa 32 anos

ms.gov.br Hemosul

Nesta terça-feira (8) de dezembro, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul celebra 32 anos de histórias, com cerca de 53 mil transfusões por ano, a instituição é responsável pela distribuição de hemocomponentes e hemoderivados para as unidades hospitalares de todo o Estado e ao longo de três décadas coleciona memórias.

Há cinco anos na coordenação geral da Rede Hemosul, Marli Vavas aproveita a celebração de 32 anos para pedir que os doadores façam doações com mais frequência. “A rede Hemosul, assim como todas as instituições de saúde no mundo, passaram por vários desafios neste ano de 2020. A pandemia alterou muito nosso fluxo de trabalho, tivemos que nos adaptar às novas exigências e tivemos um número bem mais baixo de doadores para poder atender os pacientes que precisam. Para o ano de 2021 nós esperamos que essa pandemia acabe e que nós possamos cumprir com nossa missão de fornecer os hemocomponentes no tempo e momento adequado. Essa é nossa esperança, nós estamos aqui para trabalhar pelo bem comum dos doadores e dos pacientes e nós esperamos contar com todos para festejar esses 32 anos da Rede Hemosul”, destaca.

De acordo com a assessoria, mesmo com diversas campanhas e ações, as doações de sangue caíram cerca de 40% ao longo deste ano. Para manutenção do estoque estratégico o Hemosul precisa receber uma média de 150 a 180 doações diárias. Vale lembrar que além da demanda espontânea o Hemosul está agendando horário e reforçando os cuidados durante a pandemia.

Serviço:

Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Informações sobre as unidades de coleta dos municípios do interior podem ser conferidas no site.