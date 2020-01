Nota MS Premiada recebe apoio da Fecomércio/MS

Marcelo Camargo/Agência Brasil É preciso pedir o CPF na nota fiscal emitida

Agora o programa Nota MS Premiada recebeu a aprovação da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), a maior representante sindical e política dos empresários do Mato Grosso do Sul.



Criação do Governo do Estado, a ação tem como objetivo promover a cidadania fiscal e combater a sonegação de impostos no atacado e no varejo. Assim, desde janeiro de 2020, todas as notas fiscais emitidas no Estado, já possuem oito dezenas geradas aleatoriamente para participar do sorteio dos prêmios, basta solicitar o CPF no papel e se cadastrar pelo site, www.notamspremiada.ms.gov.br.



Segundo o Presidente da Fecomércio-MS, Edison Ferreira de Araújo, a ação beneficia tanto o Governo, quanto o consumidor, uma vez que combate a sonegação de imposto, ao mesmo tempo que dá prêmios para os participantes.



Em janeiro, ainda não há a obrigatoriedade dos comércios imprimirem os oito números na nota fiscal, ficando para fevereiro. Os lojistas têm até o fim do mês para atualizar seus sistemas, ou serão punidos.