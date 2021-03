Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula

Marcello Casal Jr./Agência Brasil A Mega-Sena paga o prêmio principal para quem acertar os 6 números sorteados

No último sorteio da Mega-Sena, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.355, realizado nesta quarta-feira (24) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 07 - 30 - 31 - 41 - 50 - 56.

O próximo concurso (2.356) será no sábado (27). O prêmio é estimado em R$ 27 milhões.

A quina teve 29 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 78.428,97. A quadra teve 2.014 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 1.613,30.