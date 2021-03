Nesta sexta-feira idosos com 74 anos recebem a vacina do Covid

Divulgação/PMCG

Nesta sexta-feira (19), a Prefeitura de Campo Grande iniciou a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 74 anos ou mais. Além dos idosos, a vacinação segue para os trabalhadores da saúde com mais de 50 anos e odontólogos e auxiliares, farmacêuticos, bioquímicos e técnicos auxiliares com mais de 40 anos.

A vacinação de idosos e trabalhadores da saúde com mais de 50 anos está sendo realizada nas unidades de saúde e no Drive-Thru Parque Ayrton Senna, durante os respectivos horários de funcionamento. Já os odontólogos e auxiliares, farmacêuticos, bioquímicos e técnicos auxiliares com mais de 40 anos irão ser imunizados exclusivamente no Drive e na Seleta. A relação dos pontos de imunização com endereço e horário de funcionamento pode ser consultada abaixo.

De acordo com a assessoria, Campo Grande iniciou a vacinação emergencial contra a Covid-19 no dia 19 de janeiro. Até o momento, 55.430 pessoas foram imunizadas no Município, sendo que 225.434 já receberam a segunda dose, totalizando 80.864 doses aplicadas.

Locais de vacinação/ segunda a sexta-feira

Drive-thru Parque Ayrton Senna

7h30 às 17h30

Seleta (Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro)

7H30 às 17h

Centro

13h às 17h

USF Vila Corumbá

USF Vila Carvalho

Imbirussu

USF Albino Coimbra

UBS Silvia Regina

UBS Lar do Trabalhador

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Aero Itália

USF Serradinho

UBS Popular

USF Sírio Labanês

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

UBS Estrela do Sul

USF Paradiso

USF José Tavares

Clínica da Família Nova Lima

USF Vida Nova

USF Vila Cox

Prosa

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

USF Marabá

USF Noroeste

USF Nova Bahia

Lagoa

UBS Caiçara

USF Buriti

USF Batistão

USF Tarumã

USF Oliveira

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Coophavilla

USF Jardim Antártica

USF São Conrado

Bandeira

USF Moreninha

USF Itamaracá

UBS Carlota

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

USF Tiradentes

USF Universitário

USF Cristo Redentor

Anhanduizinho

USF Botafogo

Clínica da Família Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Anhanduí

USF Dom Antonio Barbosa

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho Machado

UBS Pioneira

USF Jockey Clube

USF Mário Covas

UBS Dona Neta