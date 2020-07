Neblina e tempo chuvoso anuncia o frio em MS

A.Ramos/Capita News Nova frente fria chega até sexta

Neblina, frio, tempo fechado foi assim que iniciou a quarta-feira (08) em grande parte de Mato Grosso do Sul. Essas mudanças climáticas anuncia a nova onda de frio que deverá atuar até sexta-feira (10) no Estado e as temperaturas começam a se elevar a partir de sábado (11). A umidade relativa do ar deverá ficar em estado de atenção, com índices abaixo dos 30% especialmente no período da tarde. Essas mudanças estão associadas a atuação do ciclone extratropical no sul do Brasil.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê céu nublado com possibilidade para pancadas de chuvas nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. Nas demais áreas, o tempo fica parcialmente nublado. Devido a chuva, os valores de umidade relativa do ar poderão variar entre 50% a 85%. O dia marcará o início da queda nas temperaturas, especialmente na parte centro-sul do Estado. Os termômetros deverão registrar mínima de 10°C e máxima de 34°C.

Até o dia 15 de julho o tempo ficará firme sem expectativa de chuva. Para o período de 15 a 23 de julho as temperaturas deverão se elevar e novamente não há expectativa de chuva para o Estado. O tempo continua seco com a umidade do ar em estado de atenção. Uma nova frente fria é esperada para o dia 22 de julho no MS, conforme o Cemtec.