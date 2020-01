Mulher escapa de acidente apenas com feridas leves

Tamanho do texto

Dois carros colidiram em Coxim no final da tarde desta quarta-feira (15). Uma mulher ficou levemente ferida no acidente.



Conforme informações obtidas pelo F5ms, os carros estavam subiam a Avenida Virginia Ferreira, quando a condutora de um Renalt Sandero, om placas de Coxim,atravessou da direita para esquerda sendo atingida por um GM Corsa com placas de Rondonópolis.



Depois de socorrida, a mulher foi levada ao Hospital Regional de Coxim.