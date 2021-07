MS registra melhor desempenho na geração de empregos em 10 anos

Divulgação/Portal MS Construção do quartel do DOF em Dourados

Mato Grosso do Sul acumula 27.756 novos empregos, somente no primeiro semestre de 2021. Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o bom desempenho do Estado vem desde setembro de 2020. Em janeiro houve uma leve retração, mas de fevereiro a junho foram registrados aumentos significativos nas contratações.

Chico Ribeiro/Portal MS Governador Reinaldo Azambuja

Durante a apresentação da nova usina de etanol de milho em Maracaju, realizada nesta sexta-feira (30), o Governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB) destacou a importância dos resultados positivos na geração de empregos. "O Caged, do Ministério da Economia, divulgou a geração de empregos e desempregos no Brasil inteiro e Mato Grosso do Sul, pela primeira vez em dez anos, empregou 27.594 pessoas a mais. Estou falando de empregos positivos na pandemia, enquanto a economia mundial encolheu. E aí a gente vê a importância que é o acreditar de investidores em Mato Grosso do Sul e no Brasil", disse Reinaldo Azambuja. O resultado é o acumulado de novos postos de trabalho nos primeiros seis meses deste ano.

Divulgação/Semagro Titular da Semagro Jaime Verruck

Secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck ressalta que o bom desempenho reflete a recuperação da economia do Estado. “Mato Grosso do Sul já tinha sinalizado no primeiro semestre um recorde histórico na criação de empresas e quando a gente cria empresas, o que a gente propõe que aumente o número de empregos, a gente percebe também que esses empregos que estão sendo originados no Mato Grosso do Sul são de empresas reativadas, mas também de novas empresas instaladas. Então, MS passa pelo cenário do segundo semestre, nós consideramos que nós vamos ter todo mês notícias positivas, geração de novos empregos formais. E nesse mês de junho, não poderia ser diferente, Mato Grosso do Sul gerou mais de 3.500 novas vagas de trabalho, o Estado vem se destacando nacionalmente como gerador de emprego”, disse.

Dados do Caged apontam que entre os 21 subsetores analisados somente três registraram queda na geração de emprego de janeiro a junho de 2021. Entre os municípios com melhores resultados Campo Grande se destaca com 9.006 novos empregos, seguido de Dourados com 2.600 e Três Lagoas com 1.529. O município Bataguassu registrou o maior índice de desemprego no semestre, com 187 vagas a menos, seguido por Paranaíba que fechou 95 postos de trabalho.