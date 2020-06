MS registra mais duas mortes e 154 exames positivos de Covid-19

Portal MS Boletim é divulgado todos os dias

Nas últimas 24 horas duas pessoas morreu foi confirmado mais 154 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19), de acordo com o boletim desta segunda-feira (22) o número de casos confirmados chega a 5.391.

Dos 5.391 casos confirmados, 2.408 estão em isolamento domiciliar, 2.788 estão sem sintomas e já estão recuperados e 154 estão internados, sendo 98 em hospitais públicos e 56 em hospitais privados. Cinco pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país.

Foram registradas 31.343 notificações de casos suspeitos, do total, 23.221 foram descartados, 21 foram excluídos, 1.187 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.544 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

A 48ª vítima era do sexo feminino e tinha 40 anos, residente de Glória de Dourados. Ela tinha doença renal crônica e veio a óbito neste domingo (21.06), às 23h40. Ela foi internada no dia 08 de junho e o resultado positivo para a doença saiu no dia 11. A vítima estava internada no Hospital da Vida de Dourados.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 11 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 3 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 1 em Guia Lopes da Laguna e 1 em Glória de Dourados.