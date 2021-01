MS registra mais de mil casos de Covid em apenas 24 horas

Em apenas 24 horas, 1.095 exames deram positivos, enquanto que 22 pessoas morreram pela doença em Mato Grosso do Sul, sendo que apenas 10 foram só na Capital. De acorod com o boletim epidemiológico do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, mostra um intenso avanço na propagação do coronavírus em todo o Estado.

Com isso, considerando desde o início da pandemia até agora, o Estado registra 146.143 casos confirmados e 2.609 óbitos. “As pessoas estão procurando as unidades de saúde em estado tardio, estamos pedindo para procurar ajuda médica o quanto antes. A média móvel de óbitos, dos últimos 7 dias, soma 21,4 casos”, salienta o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

Divulgação E foram 22 óbitos no mesmo período

Com este crescimento exponencial, a rede hospitalar apresenta um preocupante comprometimento no número de leitos, isso porque, em tratamento, 647 pessoas estão hospitalizadas. “Nós não podemos negar a doença, dizer que não existe. Temos onze crianças internadas”, afirma a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone.

Dos internados, 349 estão em leitos clínicos, sendo 214 na rede pública e 135 na rede privada. Os casos mais graves resultam em 298 internados em UTI, sendo que 221 estão na rede pública e 77 na rede privada.

Com isso, hoje a macrorregião de Campo Grande registra uma ocupação de leitos UTI/SUS, de 90%, enquanto que em Dourados, de 81%, em Três Lagoas, de 61% e em Corumbá, de 71%. De acordo com o SES, além disso, dos casos ativos 12.745 pessoas estão em isolamento domiciliar. Recuperados e sem sintomas 130.142 pessoas, de acordo com a SES.