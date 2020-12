MS registra 23 casos de Covid-19 em 24 horas

Tamanho do texto

Em 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 23 novos casos positivos por Covid-19, nas últimas 24 horas. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta segunda-feira (07) também foram confirmadas oito mortes.



Ao todo o Estado soma 105.246 casos confirmados, 1.841 óbitos, 396.524 casos notificados, sendo 282.407 foram descartados, 2.068 testes em análise no Lacen, 6.803 casos sem encerramento pelos municípios e 91.740 já estão recuperados.



MS tem 577 pacientes internados. Destes 347 estão em leitos clínicos (181 públicos e 166 privados) e 230 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 142 estão em leitos públicos e 88 em privados.



Em relação aos leitos de UTI, Campo Grande está com 91% dos leitos ocupados, 65% em Dourados, 56% em Três Lagoas e 94% em Corumbá.