MS pode ter melhora no abastecimento de água

Sanesul .

Esta semana, a diretoria da Sanesul se reuniu, por videoconferência, com uma equipe do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) para conhecer detalhes das linhas de financiamento disponíveis para o setor de saneamento.

A Companhia pretende buscar novas linhas de crédito, fora da linha tradicional, para investir em tecnologia, melhorias no parque de equipamentos e máquinas, de acordo com a assessoria, programas de redução de perdas, e executar obras de ampliação e modernização da infraestrutura de sistema de abastecimento de água no Estado de MS.