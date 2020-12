MS está em alerta para chuvas intensas nesta terça

Edemir Rodrigues É possível receber alertas da Defesa Civil por meio do celular

Em um alerta emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil nesta terça-feira (22) para chuvas intensas em áreas isoladas de Mato Grosso do Sul. Conforme o aviso, há risco de alagamentos e queda de árvores e galhos, além de descargas elétricas. “Defesa Civil:Alerta de Chuvas Intensas para áreas isoladas no MS. Risco de queda de árvores, galhos e descargas elétricas. PROTEJA-SE. Evite áreas alagadas”, diz o alerta.

Municípios do Leste, Norte e Pantanal sul-mato-grossense devem ser mais afetados, segundo estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Chuvas de até 60 mm/h podem ser registradas. Já as rajadas de vento podem chegar aos 100 km/h.

No mês de dezembro, as previsões apontam que no último mês do ano, deve chover cerca de 206 mm na Capital, na tarde desta segunda-feira (21) as chuvas corresponderam a 10% do esperado para o mês. Cemtec afirma que desde o início do mês estamos abaixo do volume de chuva esperado.