MS atinge 67.196 casos de Covid-19

Divulgação Boletim é divulgado todos os dias

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registra 770 confirmações e 17 mortes. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta sexta-feira (25), o Estado soma 67.196 casos confirmados e 1.234 mortes.

As cidades com mais casos são em primeiro lugar a Capital com 29.548 casos e 529 óbitos, seguido de Dourados 7.054 casos e 92 mortes, Corumbá registra 3.986 casos, 127 óbitos, Sidrolândia, 1.993 casos, 26 mortes e Três Lagoas com 1.988 casos e 31 óbitos.

Ao todo o Estado soma 263.641 casos notificados, 192.302 descartados, 862 testes em análise no Lacen e 3.281 casos sem encerramento pelos municípios. Dos 67.196 casos, 59.118 estão recuperados. Em relação às internações, MS tem 499 pacientes internados, além de dois pacientes de outros estados que não são contabilizados como confirmados de MS. Destes 257 estão em leitos clínicos (191 públicos e 66 privados) e 244 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 181 estão em leitos públicos e 63 em privados.