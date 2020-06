MPE arrecada até final deste mês doações para Nova Andradina

Tamanho do texto

Dourados News Doações para famílias de Nova Andradina

O inverno está à porta e dando continuidade à Campanha “Quarentena Solidária”, idealizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, as Promotorias de Justiça de Nova Andradina estão arrecadando, até o dia 26 de junho, agasalhos e alimentos não perecíveis que vão ser distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Interessados também poderão doar dinheiro, que pode ser depositado em conta bancária (Agência 0913, Conta Corrente 17703-2 e CNPJ 15.413.313/0001-49), exclusiva para a doação.

Haverá prestação de contas no final da campanha. Para cada 2 kg de alimentos doados ou 1 agasalho, a pessoa concorre a prêmios oferecidos pelas empresas parceiras.Para mais informações, entrar em contato pelos números: (67) 99272-1482 e 99270- 3313.