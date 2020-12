Ministério do Turismo libera R$ 5 bilhões em crédito ao setor

Divulgação

O Ministério do Turismo autorizou integralidade dos R$ 5 bilhões destinados a socorrer o setor de turismo diante dos impactos da pandemia de Covid-19 e, ao mesmo tempo, auxiliar na preparação da retomada das atividades em todo o país. Com estes recursos, liberados por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), a estimativa é de que mais de 43 mil empregos diretos em atividades relacionadas ao setor tenham sido preservados.

“O Fungetur foi e continua sendo fundamental para garantir o funcionamento das empresas e a manutenção dos empregos no setor de turismo no nosso país. Sem dúvida, é uma conquista histórica para quem vive do turismo”, destacou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

De acordo com a assessoria, a oferta de uma linha de financiamento deste porte só foi possível através da liberação histórica, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, de um crédito extraordinário (MP 963) ao Fungetur. Transformada na lei 14.051, de 8 de setembro de 2020, a medida autorizou R$ 5 bilhões em crédito, principalmente, para micro, pequenos e médios empreendedores que atuam no setor e que tiveram suas atividades interrompidas pela pandemia.

Ao todo, o Ministério do Turismo liberou, neste ano, R$ 5,032 bilhões, considerando os recursos extraordinários da MP e mais R$ 32,3 milhões que já estavam previstos no orçamento do Fungetur para o ano de 2020. Apenas na última semana, finalizando o escoamento dos recursos, o Ministério do Turismo autorizou R$ 1 bilhão para a Caixa Econômica Federal, que já contava com R$ 200 milhões do Fundo.