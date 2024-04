Temperaturas devem oscilar neste sábado em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Risco de chuvas fortes e trovoadas em Três Lagoas

Risco de chuvas fortes e trovoadas em Três Lagoas

Sábado (20) será de tempo seco e pouca nebulosidade em grande parte das regiões do Mato Grosso do Sul. Para o sul e sudeste, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 13°C e 17°C, e em pontos isolados da região sul, é possível que as mínimas fiquem ainda mais baixo do que 13°C. Já as máximas podem atingir valores entre 28°C e 30°C.

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas esperadas ficam entre 19°C e 24°C, com máximas podendo alcançar até 35°C. Na região sudoeste, é importante destacar que as mínimas podem ser um pouco mais amenas, variando entre 15°C e 20°C.

Para as regiões norte e Bolsão, as temperaturas mínimas esperadas estão entre 18°C e 21°C, enquanto as máximas podem chegar até 34°C. Em Campo Grande os termômetros devem marcar mínima de 17°C e máxima de 31°C durante este sexta-feira - ou seja, uma amplitude térmica de 14°C no mesmo dia.

Os ventos predominantes serão do quadrante leste, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas mais intensas em alguns momentos.