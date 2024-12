Sucuri gigante é flagrada no Rio Sucuriú após engolir uma presa

Viviane Freitas

Capital News



Registro impressionante foi feito por turista em Três Lagoas (MS); especialista explica hábitos e características da serpente

Registro impressionante foi feito por turista em Três Lagoas (MS); especialista explica hábitos e características da serpente

Uma sucuri de grandes proporções foi avistada boiando no Rio Sucuriú, em Três Lagoas (MS), na última quarta-feira (25). O réptil, que aparentava ter acabado de engolir uma presa, foi flagrado com parte do corpo apoiado em galhos à margem do rio. O momento foi registrado por Lucas Cabanha, que passeava de barco com a família.

Lucas relatou que o encontro foi surpreendente. “Sempre vejo jacarés nessa área, mas ontem fomos surpreendidos por essa cena. Já fui a Bonito para tentar avistar uma sucuri e não consegui. Foi um presente”, contou ao portal g1. Apesar do impacto inicial, ele destacou que a observação foi feita a uma distância segura.

A ecóloga Juliana de Souza Terra explicou que sucuris possuem características únicas que permitem engolir presas de grande porte. “Elas têm crânios que podem se deformar temporariamente, mandíbulas flexíveis que se abrem em até 180º, e costelas móveis que, junto com a pele elástica, facilitam o processo de ingestão”, detalhou. Após a alimentação, essas serpentes permanecem submersas por longos períodos, um hábito que contribui para a digestão lenta e para a proteção contra predadores.

Nativas da América do Sul, as sucuris pertencem ao gênero Eunectes e habitam principalmente ambientes aquáticos. Embora sejam lentas em terra, destacam-se pela agilidade na água, onde podem permanecer submersas por até 30 minutos. Ativas no período crepuscular e noturno, essas serpentes são uma das espécies mais emblemáticas da fauna brasileira.