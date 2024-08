Rompimento de barragem em condomínio de luxo destruiu uma casa e atingiu outras cinco

Vivianne Nunes

O rompimento de uma barragem de terra no condomínio de luxo Nasa Park, localizado entre Campo Grande e Jaraguari, provocou uma série de danos significativos na manhã desta terça-feira (20). Um levantamento preliminar revelou que o desastre natural resultou na destruição completa de uma residência e danos parciais em outras cinco casas e galpões situados a jusante da barragem.

Segundo informações da Defesa Civil do Estado, que esteve no local ontem, diversos animais domésticos, incluindo porcos, galinhas e gado, foram arrastados pela enxurrada, assim como tanques de criação de peixes. Um veículo de passeio e uma motocicleta também foram levados pela força das águas. Além disso, pelo menos duas pontes de madeira foram destruídas.

O incidente ocorreu no período da manhã e rapidamente as águas chegaram à rodovia BR-163, no quilômetro 501, interditando o tráfego. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária CCR Vias foram acionadas imediatamente e equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram mobilizadas para o local.

Agora, pela manhã, o trânsito na BR-163 foi parcialmente liberado, mas ainda opera no sistema de pare e siga, com aproximadamente três quilômetros de congestionamento. A rodovia permanece em manutenção pela concessionária até que a recuperação completa seja realizada.

As imagens da enxurrada e dos estragos causados pela força da água já circulam em grupos de WhatsApp, mostrando a gravidade do incidente. Apesar da liberação parcial do trânsito, o ambiente continua caótico e as autoridades alertam para a necessidade de precaução ao transitar pela área.

A concessionária e as autoridades seguem monitorando a situação e o tráfego deverá ser normalizado gradualmente à medida que as condições de segurança sejam restabelecidas.

Em entrevista ao programa Rádio Livre da FM 104,7 na manhã desta quarta-feira (21), o subtenente Adelcio Santos da Silva, da Defesa Civil, explicou que a água se dissipou ainda no período da manhã e que não chegou próximo ao reservatório do Guariroba, rendendo apenas muitos danos materiais.

Segundo ele, órgãos municipais da Defesa Civil de Jaraguari, região à qual pertence o condomínio Nasa Park, estão elaborando laudos de meio ambiente e infraestrutura. As duas pontes levadas pelas águas são de responsabilidade daquele município e deverão ser restauradas.

