Primeira quinta-feira de 2025 segue com previsão de chuva

Até o fim do dia de hoje céu permanece nublado

Nesta quinta-feira (2) a previsão indica sol, seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para pancadas de chuvas. Pontualmente, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Diante disso, a véspera e o ano novo deverão ser chuvosos no estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, há previsão de acumulados de chuvas mais significativos, que podem ultrapassar os 40 mm/24h, principalmente entre os dias 31 de dezembro a 02 de janeiro.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 22-26°C e máximas entre 29-37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C. Os ventos atuam do quadrante norte (norte/nordeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.