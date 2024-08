Pantanal: Hospital Ayty recebe filhotes de gato palheiro

Fernanda Oliveira

Capital News



Divulgação gatos palheiro

O Hospital Veterinário Ayty, vinculado ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), recebeu dois filhotes de gato palheiro na sexta-feira (23), resgatados dos incêndios devastadores no Pantanal. O resgate desses pequenos felinos foi iniciado pelo Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), em parceria com a Semadesc, quando a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou os animais lutando pela sobrevivência em meio às chamas.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) prontamente atuou para proteger os filhotes e, após exames veterinários do Ibama, transportou-os para o CRAS. No centro, os filhotes estão recebendo cuidados intensivos, incluindo uma dieta inicial baseada em leite e, gradualmente, alimentos sólidos. A gestora do hospital destacou que um dos gatos é melânico, uma condição genética rara que resulta em pelagem totalmente preta.

Além dos filhotes de gato palheiro, o CRAS acolheu recentemente dois lobinhos, resgatados em Dourados, e um filhote de veado-catingueiro, encontrado em um incêndio na Aldeia Alves de Barros. O CRAS realiza um treinamento essencial de caça para os filhotes, preparando-os para um possível retorno ao seu habitat natural.

O CRAS, que acolhe anualmente cerca de 2.500 animais, é fundamental na recuperação e proteção da fauna silvestre, oferecendo cuidados especializados para aves, mamíferos e répteis. O compromisso do centro garante que cada animal tratado com dedicação possa eventualmente retornar ao seu habitat natural.