Funcionário morre durante combate a incêndio em canavial na zona rural de Mato Grosso

Um funcionário de uma fazenda morreu enquanto combatia um incêndio de grandes proporções em um canavial próximo à BR-163, na zona rural de Itiquira. Paulo Henrique Pereira Souza, de 20 anos, não conseguiu escapar das chamas após o caminhão-pipa em que estava ser cercado pelo fogo. O motorista do veículo conseguiu fugir ileso, mas Paulo, que tentava escapar, foi atingido pelo incêndio.

De acordo com a Polícia Civil, o incêndio tomou proporções que dificultaram a fuga dos envolvidos. A vítima estava ajudando no combate ao fogo quando o caminhão em que estava foi cercado pelas chamas. O caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Em nota, a usina responsável pela área lamentou a tragédia, informando que prestará toda a assistência necessária à família da vítima. Além disso, a empresa afirmou que tomará medidas para evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro, publicando também uma nota de pesar em homenagem ao jovem trabalhador.

Veja a integra da nota:

"COMUNICADO

A Usina Sonora informa que desde ontem 21 de agosto, tem combatido o incêndio que adentrou suas áreas de lavoura, vindos de áreas vizinhas e na manhã de hoje 22 de agosto, o fogo voltou a se intensificar devido as condições climáticas severas, apesar da atuação incansável da brigada de incêndio, o fogo se alastrou rapidamente.

Durante o combate ao incêndio um dos membros da equipe da brigada foi atingido pelas chamas, infelizmente vindo a óbito, outro membro da brigada foi atingido e hospitalizado e não corre risco de perder a vida.

Estamos profundamente entristecidos por essa perda e expressamos nossas mais sinceras condolências à família do colaborador e a todos os colegas que foram impactados por essa tragédia.

A Usina Sonora tem o compromisso de prestar toda a assistência necessária a família enlutada.

A segurança de nossos colaboradores é nossa prioridade máxima e estamos comprometidos em buscar constantemente formas de evitar acidentes.

A Usina Sonora reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus colaboradores e tomará todas as medidas necessárias para garantir que incidentes como este não se repitam no futuro.

Agradecemos a compreensão de todos neste momento difícil.

USINA SONORA"