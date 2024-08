Incêndio de grandes proporções atinge canavial e provoca fumaça densa na BR-163

Vivianne Nunes

Na tarde desta quarta-feira (21), um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial às margens da BR-163, logo após o município de Sonora, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O fogo se espalhou rapidamente por uma vasta área entre Itiquira e Ouro Branco, no Mato Grosso, logo após a ponte sobre o Rio Correntes.

Imagens capturadas no local mostram a gravidade do incêndio, com caminhões trafegando por um trecho completamente envolto em fumaça densa. Um veículo Chevrolet Vectra foi completamente destruído pelas chamas, encontrado incendiado sob uma árvore próxima a uma cerca de acesso. Toda a vegetação ao redor do veículo também foi consumida pelo fogo, evidenciando a intensidade do desastre.

A área afetada, localizada no trecho da rodovia em Mato Grosso, está sob a administração da concessionária Nova Rota do Oeste, que já atua em parceria com o Corpo de Bombeiros para combater as chamas. Até o momento, não há relatos de feridos, sejam pessoas ou animais.

Segundo informações publicadas pelo site Idest, a fumaça espessa causada pelo incêndio está prejudicando a visibilidade na rodovia, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região. As autoridades continuam monitorando a situação, e equipes de emergência estão no local para controlar o fogo e evitar que ele se espalhe ainda mais.