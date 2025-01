Casal de onças-pintadas é flagrado em raro momento de acasalamento no Pantanal

Viviane Freitas

Timburé e Anouk, casal de felinos, foram registrados de perto durante um safári, com a ajuda do projeto Onçafari

Timburé e Anouk, casal de felinos, foram registrados de perto durante um safári, com a ajuda do projeto Onçafari

Durante um safári no Pantanal, o casal de onças-pintadas Timburé e Anouk foram flagrados em um raro momento de acasalamento. As imagens, feitas pelo biólogo Bruno Sartori, mostram os felinos se comportando naturalmente, sem se importar com a presença dos veículos ou câmeras. O registro foi feito no dia 18 de dezembro no Caiman Pantanal, uma área de refúgio importante para essas onças.

Bruno, que é guia do projeto Onçafari, comentou que momentos como esse não são tão raros, mas raramente ocorrem tão perto dos veículos. "Foi um dia especial porque conseguimos ver o casal de perto. Normalmente, as onças se afastam ou se escondem", explicou.

O vídeo capturou o comportamento típico de acasalamento das onças, com o macho investindo na fêmea e, por vezes, mostrando agressividade. Segundo Bruno, esse comportamento é natural e faz parte do ritual de acasalamento das onças-pintadas.

A tranquilidade das onças em relação aos humanos é resultado de um processo de habituação feito pelo Onçafari. Desde 2011, o projeto tem trabalhado para aproximar as onças dos veículos de forma gradual, garantindo que os animais se sintam seguros. "Respeitar o espaço das onças é fundamental para observarmos seu comportamento sem causar estresse", afirmou Bruno.

O Onçafari é uma ONG dedicada à conservação das onças-pintadas e outros predadores no Brasil. O projeto atua em biomas como o Pantanal, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, promovendo ecoturismo, pesquisa científica e ações sociais com as comunidades locais.