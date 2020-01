Mega-Sena sorteia R$ 47 milhões nesta quarta

Marcelo Camargo/Agência Brasil Apostadores fazem fila em casa lotérica

A Mega-Sena sorteará um prêmio acumulado em R$ 47 milhões nesta quarta-feira (29), o último sorteio aconteceu neste sábado (25), sem vencedores. Os números sorteados foram 09-19-23-32-39-45.



As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em lotericas ou pela internet por R$ 4,50.



A chance de ganhar o prêmio em uma aposta simples é de 1 para 50 milhões. As chances aumentam em bolões ou apostas maiores.



Já o Dia de Sorte, com premiação de R$ 300.000,00, será sorteado nesta quinta-feira (30), os últimos números que saíram foram 05-12-17-19-21-24-28.



A Dupla Sena também acumulou no sorteio desta terça, com um prêmio estimada em R$ 1.700.000,00 para o próximo sorteio que acontece nesta quinta, os números sorteados foram 10-15-19-34-42-43 no 1º sorteio e 04-05-27-32-46-47 no 2º sorteio.



A Quina também aculumou para R$ 8.700.000,00 no sorteio de ontem, o próximo acontece nesta quarta-feira (29), os números sorteados foram 14-21-26-44-58.



A Timemania, que terá o próximo sorteio será na quinta, está atualmente acumulada em R$650 mil, os números sorteados foram 08-11-18-34-41-61-66.