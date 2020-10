Mega-Sena pode pagar R$ 90 milhões

Anderson Ramos / Capital News Apostadores fazem fila em casa lotérica

Neste sábado (03) a Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 90 milhões. Os números do concurso 2.305 serão sorteados a partir das 19h de hoje. As apostas podem ser feitas até as 18h nas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo App Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer as apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

De acordo com a Agência Brasil, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor em caderneta de poupança, receberá cerca de R$ 104 mil em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.