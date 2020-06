Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões nesta quarta

Tamanho do texto

Marcelo Brandt/G1 Sorteio é nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 19h (de MS) desta quarta-feira (24) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet.

Confira as outras Loterias da Caixa:

MEGA-SENA

02 05 11 24 41 49

ACUMULOU!

Concurso 2272 - Sábado, 20 de Junho de 2020

LOTOFÁCIL

0102050607

0809101112

1619202324

3 GANHADORES

Concurso 1983 - Segunda-feira, 22 de Junho de 2020

QUINA

46 47 51 60 76

ACUMULOU!

Concurso 5298 - Quinta-feira, 18 de Junho de 2020

LOTOMANIA

0208131525

2932353940

4244505461

6465667173

ACUMULOU!

Concurso 2085 - Terça-feira, 23 de Junho de 2020

TIMEMANIA

21 25 51 60 62 71 73

ACUMULOU!

Concurso 1501 - Terça-feira, 23 de Junho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

08 11 20 40 44 48

2º sorteio

06 08 15 36 44 45

ACUMULOU!

Concurso 2095 - Terça-feira, 23 de Junho de 2020

DIA DE SORTE

04 09 12 13 15 26 27

2 GANHADORES

Mês de Sorte: Novembro

Concurso 320 - Terça-feira, 23 de Junho de 2020