Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões

Anderson Ramos/Capital News Apostas podem ser feitas até 19h em lotéricas ou pela internet

Neste sábado (02) não terá sorteio, o concurso 2.204 vai acoantecer na segunda-feira(4) e pode pagar um prêmio de R$ 40 milhões, o sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília) em São Paulo (SP).

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.