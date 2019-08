Mega-sena deve pagar 42 milhões

Anderson Ramos / Capital News A aposta mínima custa R$ 3,50.

Nesta quarta-feira (28) será o sorteio da Mega-Sena, concurso 2.183 a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 42 milhões. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.