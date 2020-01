Mega-Sena de Verão faz sorteio de R$ 32 milhões

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A Mega-Sena sorteará nesta terça-feira (21) um prêmio acumulado 32 milhões, pois não houve nenhum vencedor no sorteio do último sábado (18), os números sorteados foram 01, 32, 37, 44, 46, 47. Geralmente são apenas dois sorteios por semana, nas quartas e sábados, porém devido a iniciativa “Mega-Sena de Verão”, será feito três sorteios, um nesta terça, o próximo na quinta-feira (23) e o último no sábado (25). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em lotericas ou pela internet por R$ 4,50.



A chance de ganhar o prêmio em uma aposta simples é de 1 para 50 milhões. As chances aumentam em bolões ou apostas maiores.



Já o Dia de Sorte, que está acumulado em R$ 350.000,00, também terá sorteio hoje, os últimos números que saíram foram 04-12-14-19-23-28-29.



A Dupla Sena será sorteada também hoje, com um prêmio acumulado em R$ 800.000,00, os números sorteados foram 03-05-15-39-42-49 no 1º sorteio e 04-21-22-25-29-45 no 2º sorteio.