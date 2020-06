Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 26 milhões

Tamanho do texto

Sem nenhuma aposta ganhadora a Mega-Sena, acumulou o próximo prêmio estimado é de R$ 26 milhões. O sorteio aconteceu na última quarta-feira (10) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Próximo sorteio é no sábado (13).

Os números sorteados foram 01, 11, 14, 23, 29 e 55. Conforme as Loterias Caixa, a quina teve 46 acertadores e cada um vai receber R$39.726,16. As 3.225 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 827,07.

MEGA-SENA

01 11 14 23 29 55

ACUMULOU!

Concurso 2269 - Quarta-feira, 10 de Junho de 2020

LOTOFÁCIL

0104050607

0809101213

1516202324

3 GANHADORES

Concurso 1978 - Quarta-feira, 10 de Junho de 2020

QUINA

12 28 37 39 67

ACUMULOU!

Concurso 5292 - Quarta-feira, 10 de Junho de 2020

LOTOMANIA

0001030418

2329304348

5057637379

8086879495

ACUMULOU!

Concurso 2081 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020

TIMEMANIA

18 40 50 52 53 60 68

ACUMULOU!

Concurso 1495 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

18 19 22 33 34 36

2º sorteio

03 15 17 22 41 48

ACUMULOU!

Concurso 2089 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020

DIA DE SORTE

01 07 09 11 22 25 26

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Novembro

Concurso 314 - Terça-feira, 9 de Junho de 2020