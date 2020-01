Mega-ação contra Aedes Aegypti chegará em Campo Grande

Divulgação/ PMCG A ação começa na próxima quarta-feira

Na semana que vem começa megaoperação de combate ao mosquito Aedes aegypti em Campo Grande. Serão feitas ações de enfrentamento, conscientização e sensibilização da população, no período de maior proliferação do mosquito.

Promovido pela Prefeitura, o projeto pretende diminuir os casos de dengue, Zika e Chikungunya na Capital, no período do verão, quando há um maior número de casos registrados. Previsto para inicio a próxima quarta-feira (22), no Bairro Nova Campo Grande, com duração prevista de dois meses.

Serão feitas a limpeza de terrenos públicos, transporte de materiais inservíveis descartados, alocação pontual e temporária dos descartes em locais previamente definidos, fiscalização e autuação de descartes irregulares, visita às casas pelos agentes de combate às endemias para detecção de focos, limpeza, orientação e conscientização da população sobre os riscos e consequências das doenças transmitidas pelo mosquito.

Também será feita uma gincana, com premiação para os moradores que se destacarem, contribuindo para a limpeza do bairro e região.