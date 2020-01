Mato Grosso do Sul recebe vacina que estava em falta

Tamanho do texto

O Mato Grosso do Sul recebeu cerca de 1,7 milhões de doses da vacina pentavalente. O pronunciamento foi feito pelo ministério da Saúde, do ministro Luiz Henrique Mandetta, afirmando que as cargas já foram enviadas para o Estado, que fará o trabalho de encaminhar para os municípios.

No período entre junho e dezembro de 2019, a oferta da vacina esteve irregular, causando revolta na população, o principal seria o problema com o fornecedor. A vacina imuniza 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria haemophilus influenzae tipo b.

Foi feito um pedido de reposição do produto ainda em agosto, pelo Ministério da Saúde, porém naquele momento não havia disponibilidade, sendo preciso fazer uma encomenda.