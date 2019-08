Mato Grosso do Sul participará do 13º Salão do Artesanato

Salão do Artesanato/ Portal MS Na Praça dos Mestres será possível ver Mestres Artesãos de vários estados fazendo suas peças ao vivo

O Salão do Artesanato terá sua 13ª edição realizada em São Paulo, contando com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro, que levará para o evento 26 Estados e o Distrito Federal, com o melhor da produção artesanal de cada um deles. O evento acontece de 9 a 13 de outubro de 2019.

Dentre os 26 Estados, està Mato Grosso do Sul, com a oportunidade de expandir a cultura regional. A Fundação de Cultura de MS, por meio de sua Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, seleciona artesãos e entidades representativas do artesanato, com suas respectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo de 70m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais.

As inscrições serão realizadas até dia 13 de setembro de 2019 de forma presencial, na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 as 17 horas, ou pelos Correios, via Sedex, com aviso de recebimento (A.R.).

Podem se inscrever artesãos e entidades representativas, que estejam cadastrados no Sistema de informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), com Carteira Nacional dentro do prazo de validade e que tenham disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento.

Serão disponibilizadas 11 (onze) vagas, sendo: 04 (quatro) para artesãos individuais ou MEI; 06 (seis) para entidades representativas do artesanato (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos) e 01 (uma) vaga para mestre artesão.

Ficará sob a responsabilidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul transportar as peças de artesanato de Campo Grande/MS a São Paulo/SP e de São Paulo/SP a Campo Grande/MS.

Além dos estandes dos Estados coordenados pelo PAB, artesãos com produção individual, cooperados, associações e outros órgãos de fomento ocuparão os 19 mil m² do Pavilhão da Bienal com mostra e venda de produtos artesanais de várias tipologias, confeccionados com técnicas variadas e diferentes matérias-primas.

Serviço:

Mais informações sobre o evento no site www.salaodoartesanato.com.br Informações sobre a participação dos artesãos de Mato Grosso do Sul podem ser obtidas com a gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS pelo telefone (67) 3316-9107.