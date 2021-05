Mato Grosso do Sul está perto de bater recorde de internação por covid-19

Mato Grosso do Sul está perto de bater recorde por interações de covid-19. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta sexta-feira (28), são 1.263 pacientes internados, sendo 760 estão em leitos clínicos (564 públicos e 169 privados) e 503 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos quais 375 estão em leitos públicos e 128 em privados. O último recorde por internação foi registrado no dia 2 abril, com 1,3 mil internados.

Divulgação/SES Dados são atualizados diariamente



Em relação a taxa de ocupação de leitos nas quatro macrorregiões são: 100% em Campo Grande, 95% em Dourados, 97% em Três Lagoas e 100% em Corumbá.



Em 24 horas o Estado registrou 857 novos casos e 56 mortes. Ao todo são: 284.159 casos confirmados, 6.683 mortes, 258.228 pacientes recuperados, 826.197 casos notificados, 530.925 descartados, 2.407 testes em análise no Lacen e 8.706 casos sem encerramento pelos municípios.