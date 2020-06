Mais três mortes são registradas em MS

Portal MS Boletim é divulgado todos os dias

Duas pessoas morreram na noite de quarta-feira (25) vítimas de novo coronavírus (Covd-19). Ao todo Mato Grosso do Sul contabiliza 60 vítimas da doença.

A 59ª vítima era um homem, de 66 anos, morador de Dourados. Diagnóstico positivo para coronavírus través de teste rápido. Estava internado no Hospital Evangélico e faleceu na noite de 24 de junho. A outra vítima era mulher, de 73 anos, residente de Fátima do Sul. Portadora de Doença Renal Crônica, diabetes e hipertensão. Foi internada em 15 de junho no Hospital da SIAS em Fátima do Sul e transferida em 20 de junho para Dourados. Estava internada na UTI do Hospital da Vida. Faleceu na noite de 24 de junho.

A 61ª vítima era uma mulher, de 32 anos, residente de Dourados. Sem comorbidades relatadas. Estava internada no Hospital da Vida em Dourados desde 14 de junho devido Traumatismo Crânio Encefálico, após acidente de trânsito. A paciente teve infecção intra hospitalar por COVID. Diagnóstico positivo para coronavírus em 18 de junho. Faleceu nesta quinta-feira, 25 de junho.

Ao todo 8 óbitos estão registrados em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 15 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 01 em Naviraí e 01 em Fátima do Sul.