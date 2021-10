Mais 106.500 doses de vacina contra a Covid-19 chegam ao MS

Divulgação/Portal MS Vacinas contra Covid-19

O Governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde, duas novas remessas somando 106.500 doses de vacina contra a Covid-19. Nesta terça-feira (5), a Secretaria de Estado de Saúde recebe 58.500 doses da vacina da Pfizer às 07h35 no voo LA3151 e às 18h05 chegam no voo AD 2700, 48.000 doses da vacina da Astrazeneca.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, enfatizou a importância da vacina no processo de enfrentamento da doença. “A vacina é o único medicamento contra a Covid. As medidas que adotamos no enfretamento contra a doença foram assertivas. Vamos continuar avançando na imunização da população de Mato Grosso do Sul".

De acordo com a assessoria, a previsão é que essas 106.500 doses sejam distribuídas aos municípios durante a manhã de quarta-feira (6). Neste final de semana, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu carregamento com mais 65.150 doses de vacina. Os municípios retiraram essas doses nesta segunda-feira (4) na sede da coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica.

Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou a população no País. Aqui, 94,78% da população adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do imunizante e 77,31% foram imunizados com a segunda dose. Até o momento foram vacinados 73,43% dos adolescentes vacinados com a primeira dose da Pfizer.

Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 3.755.442 doses, sendo 1.919.141 com a primeira dose, 1.416.855 com a segunda dose e 234.993 com dose única. Mato Grosso do Sul aplicou 184.312 doses de reforço, representando 38,17% do publico alvo.