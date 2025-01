Sorteio da maior Mega da Virada da história acontece nesta terça-feira

Viviane Freitas

A Caixa Econômica Federal realizará o sorteio da Mega da Virada nesta terça-feira, 31 de dezembro. O prêmio total será de R$ 600 milhões, o maior da história da modalidade. Esse valor será destinado ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas, mas a premiação pode ultrapassar R$ 1 bilhão, considerando todas as faixas de premiação.

Uma característica importante da Mega da Virada é que ela não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números. Se não houver ganhadores nesse nível, o valor será repassado para os acertadores de quatro números, e assim por diante.

As apostas estão abertas desde o dia 11 de dezembro e podem ser feitas até as 17h desta terça-feira (horário de Mato Grosso do Sul). O sorteio ocorrerá às 19h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Para participar, os interessados podem apostar nas lotéricas ou por meio do site e do aplicativo da Caixa.

Para apostar, o bilhete simples, com seis números, custa R$ 5. O apostador pode escolher entre 6 e 20 números no volante da Mega da Virada, e o valor da aposta varia conforme a quantidade de números escolhidos. O pagamento também pode ser feito pelo site ou aplicativo da Caixa, que permite que o jogador selecione os números e pague diretamente com cartão de crédito.

Além disso, é possível participar de bolões, que têm valor mínimo de R$ 15. Para isso, é necessário formar um grupo, escolher os números e marcar a quantidade de cotas. O valor de cada cota não pode ser inferior a R$ 6, e o apostador pode fazer bolões em qualquer lotérica do país ou adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas.