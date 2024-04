Prêmio da Mega-Sena chega a R$ 100 milhões

Elaine Oliveira

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões. Os números sorteados ontem (18) foram: 16 - 17 - 42 - 45 - 52 - 57.

A quina teve 78 apostas ganhadoras e para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 49.552,51. Os 4.882 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.131,00 cada.

próximo sorteio será realizado no sábado (20). As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.