Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 6 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (27), será de R$ 6.391.186,22 milhões. No último concurso duas apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena e uma receberá R$ 14.946.866,27.Foram sorteados os números 09 - 10 - 34 - 36 - 38 - 44.

A quina teve 5 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 58.627,43. Os 4.329 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.044,74.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00 e pode ser feitas até às 18h (horário de MS) do dia do sorteio, em lotéricas do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.