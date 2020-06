Lojistas divulgam campanha dos Dia dos Namorados na Capital

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Varejistas apostam o amor e esperam aumentar as vendas



Junho chegou e pensando nas compras do Dia dos namorados os lojistas de Campo Grande já estão divulgando a campanha deste ano.

"Amar faz muito bem!", Esta é a campanha que a CDL CG - Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande realiza de 6 a 13 de junho, alusiva ao Dia dos Namorados.



O objetivo é movimentar o comércio local e despertar o amor por Campo Grande, mostrando a importância de fazer as compras no nosso varejo, ajudando a aquecer a economia. Além disso, o consumidor poderá ganhar presentes.



"Nossa proposta é trazer o consumidor para as lojas de Campo Grande, mostrando a importân