Live vai mostrar as diferenças entre os testes para Covid-19

Divulgação

As diferenças entre os testes para Covid-19 são o tema de uma live nesta quinta-feira, promovida pelos cursos de Biomedicina e Farmácia da Uniderp. O encontro virtual, que será transmitido às 19h pelo Facebook, reunirá as professoras Larissa Lugo, doutora em Doenças infecciosas e Parasitárias; Vania Olivon, doutora em Ciências Farmacêuticas e pós-doutora em Fisiologia Cardiovascular e Farmacologia; e Larissa Duarte, doutora em Ciências Veterinárias.

A ação é mais uma iniciativa da universidade durante o período de isolamento social, adotado para conter os avanços da pandemia.

Na live, as profissionais vão discorrer sobre os mecanismos da resposta imunológica frente a exposição ao covid-19, explicarão sobre o processo infeccioso causado pelo vírus, a detecção de anticorpos, bem como, os métodos de detecção por teste rápido e biologia molecular RT-PCR, os cuidados essenciais para a coleta de amostra, além dos fatores que podem alterar os resultados do diagnóstico do coronavírus.

Para acompanhar o conteúdo, basta acessar a página Uniderp Agrárias no Facebook.