Lago do Parque das Nações passará por nova obra

Divulgação/ MSGOV Na última obra que esvaziou o lago, ficou constatado problemas no gabião

O lago do Parque das Nações Indígenas deve passar por mais uma obra. Nesta quarta-feira (15), a Agesul (Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), abriu um processo licitatório para contratação da empresa que irá realizar os serviços de recomposição do gabião.

Conforme foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o valor da licitação é de R$ 656.620,34, correspondente a mureta de contenção do lago, chamada de gabião, que é uma espécie de parede de pedras, um paramento vertical da barragem, que ajuda a conter a vazão e velocidade da água.

O lago maior do Parque das Nações Indígenas foi esvaziado no ano passado, para se feito um trabalho de desassoreamento, onde técnicos constataram que a estrutura do gabião precisava ser refeita, já que a tela de proteção havia se rompido em vários locais.

Com o fim das obras de dragagem, o lago foi reabastecido com apenas 70% de sua capacidade, para que o gabião seja refeito. Foi divulgado que as propostas da licitação serão abertas no dia 3 de fevereiro, às 8h.