Jiboia é encontrada dentro de residência

Divulgação/PMA Jiboia é pacífica e não é peçonhenta

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana capturaram uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) neste domingo (21. A jiboia com aproximadamente quase dois metros foi capturada com uso de cambão e foi colocada em uma caixa de contenção. Como não apresentava ferimentos, foi solta em seguida em uma vegetação às margens do rio Aquidauana, distante da área urbana.

Conforme a PMA, um morador, advogado, acionou a PMA, informando que havia um animal da espécie sucuri na varanda de sua residência, localizada no centro da cidade de Anastácio. No momento em que os Policiais chegaram perceberam que se tratava de uma jiboia.

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.