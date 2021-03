Jaguatirica é capturada em residência de Campo Grande

Divulgação/PMA Caso aconteceu na última terça-feira

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foram acionados para capturar uma jaguatirica, nesta terça-feira (16). Agentes foram acionados por uma moradora do bairro cidade Jardim.



De acordo com a PMA, a mulher afirmou que ouviu seus cachorros agitados e latindo muito no quintal e, quando foi verificar, se deparou com o animal que estava do outro lado do quintal, de onde estavam os cães.



No local os policiais encontraram a Jaguatirica em um canto do muro, nas proximidades de uma árvore e, que se tentasse capturá-lo utilizando puçás, o animal poderia pular o muro e ir para rua, o que daria mais trabalho e oferecia risco ao trânsito e à própria jaguatirica.



Dessa forma, a PMA isolou o local e acionou um veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para apoiar a captura com uso de sedativos. No entanto, para sedá-lo haveria necessidade de se chegar muito próximo, o que poderia gerar a fuga do animal do local e ele se ferir, até porque já se via um ferimento no seu olho. Então, utilizando redes para cercar a árvore e puçás foi efetuada a captura. A jaguatirica foi sedada para o transporte e foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) que o devolverá à natureza.