Ivinhema têm 04 casos confirmados para Covid 19 nas últimas 24 horas

A Prefeitura de Ivinhema anunciou que, nas últimas 24 horas, 04 novos casos de Covid 19 foram confirmados no município.

A Secretaria Municipal do Município alerta a população para o uso de máscaras, lavar bem as mãos e fazer uso do álcool em gel, como forma de prevenção ao vírus.

Ainda segundo a secretaria de saúde, existe a necessidade do respeito ao distanciamento social. As formas de prevenção é uma responsabilidade de todos.