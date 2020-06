Isolamento social em MS melhora com tempo frio

Divulgação/Portal MS Isolamento melhorou nas cidades de acordo com o boletim

Para o mês de junho, foi a primeira vez que metade dos sul-mato-grossenses permaneceram em casa, mas as baixas temperaturas que atingiram o Estado no fim de semana podem ter contribuído. A sexta-feira (26) repetiu a média da semana com 37,3%, já o sábado (27) e o domingo (28) apontaram 45% e 50,8% respectivamente.

Campo Grande manteve a mesma média para o fim de semana, com taxas de distanciamento social de 36,4% na sexta, 45,5% no sábado e 50,5% para o domingo, sendo esta última, a melhor adesão mapeada no mês. Conforme o boletim nas dez cidades com maior número de casos, as taxas de isolamento mapeadas no domingo foram: Dourados (56,7%), Rio Brilhante (56,5%), Corumbá (50,7%), Três Lagoas (51,3%), Guia Lopes da Laguna (52,1%), Fátima do Sul (50,2%), Chapadão do Sul (47,6%), São Gabriel do Oeste (52,4%), Paranaíba (48,4%) e Ponta Porã (55,3%). Embora as taxas tenham melhorado, uma nova semana começou e o vírus continua circulando em busca de um hospedeiro.