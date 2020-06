Indígenas recebem nova doação de protetores

Tamanho do texto

Divulgação/IFMS Ação aconteceu na última quarta-feira

Com entrega na Sede da Saúde Indígena da Capital, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) fez uma doação de protetores faciais a profissionais que atuam no combate ao novo coronavírus. Ação aconteceu na quarta-feira (3), foram destinados 1.100 protetores ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

Os equipamentos de proteção individual beneficiarão mais de mil profissionais que atuam em equipes multidisplinares presentes nas aldeias atendidas pelo Distrito. Entre as categorias que receberão os protetores estão agentes, apoiadores, auxiliares de saúde bucal, enfermeiros, técnicos em enfermagem, motoristas e médicos, entre outros.

Mais 20 protetores foram entregues aos integrantes da Feira Indígena, ao lado Mercado Municipal, que possuem contato direto com uma grande quantidade de pessoas diariamente, conforme a assessoria. O DSEI atende uma população indígena de mais de 80 mil pessoas de oito etnias diferentes, em 33 municípios. No total, são 14 polos base e 78 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) em todo o Mato Grosso do Sul.

Os protetores faciais impressos com tecnologia 3D e distribuídos pelo IFMS veem ajudando milhares de profissionais da saúde – de hospitais e secretarias de saúde – e outras categorias que trabalham diretamente no combate à Covid-19, como bombeiros e policiais militares. Nos próximos dias, novos itens deverão ser entregues em Aquidauana, Jardim, Ponta Porã e Três Lagoas.

No geral, a instituição tem produzido vários itens para o enfrentamento ao novo coronavírus. Além dos protetores, outros produtos desenvolvidos pelo IFMS são máscaras com respiradores, dispositivos para alívio (earsaver), peças para respiradores e álcool em gel, entre outros. A impressão 3D especificamente deu origem a 8.373 itens produzidos pelo Instituto.

Outras ações de combate também tem sido realizadas como campanhas de conscientização e conserto de respiradores. O enfrentamento à Covid-19 é realizado em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, e também englobam os municípios que fazem parte das áreas de abrangência dos campi da instituição.

A solicitação de produtos pode ser feita através do formulário eletrônico. Já para a doação de materiais, com o objeto de viabilizar mais itens de prevenção, o contato ocorre por meio do correio eletrônico propi@ifms.edu.br.